Ο Ουσμάν Ντεμπελέ ξεπέρασε εγκαίρως τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται στην αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς κόντρα στην Άρσεναλ (7/5, 22:00).

Χαρμόσυνα είναι τα νέα για την Παρί Σεν Ζερμέν και τον Ουσμάν Ντεμπελέ, σχετικά με τη συμμετοχή του στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ (7/5, 22:00).

Ο Γάλλος σταρ ήταν ο παίκτης που καθόρισε τον πρώτο αγώνα με το γκολ που σημείωσε στο 4ο λεπτό, ωστόσο αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση και παρουσιαζόταν αμφίβολος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ο αγώνας δρόμου, όμως... έπιασε τόπο. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο προπονητής του, Λουίς Ενρίκε, στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς, ο Ντεμπελέ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στον μηρό, προπονήθηκε δύο σερί μέρες κι ως εκ τούτου θα βρίσκεται στην αποστολή των Παριζιάνων για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Μένει να φανεί το αν θα αγωνιστεί και αν θα το κάνει ως βασικός από την αρχή του ματς ή ως αλλαγή.



🚨 Luis Enrique: “Ousmane Dembélé will be available tomorrow. He trained with us two days in a row”. pic.twitter.com/jsGi9SFfsj