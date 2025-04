Ντεμπελέ: Το... ασχημόπαπο έγινε ο χρυσός κύκνος του Παρισιού (poll)

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αναγεννήθηκε στο Παρίσι κάτω από την επίβλεψη του Λουίς Ενρίκε και οδηγεί την Παρί προς το μεγάλο όνειρο του Champions League!

Τί συνέβη στο μυαλό του Ουσμάν Ντεμπελέ κατά τη διάρκεια αυτών των ολιγοήμερων διακοπών, στα τέλη Δεκεμβρίου; Πώς μπόρεσε η ψυχολογία του να αλλάξει τόσο ώστε να επιστρέψει στη Γαλλία αρκετά αποφασισμένος για να γίνει, τέσσερις μήνες αργότερα, ένας σημαντικός υποψήφιος για τη Χρυσή Μπάλα;

Ας αποκλείσουμε από την αρχή την ιδέα μιας ξαφνικής «αποκάλυψης»: δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Μόνο μερικές ήρεμες συζητήσεις με κοντινά του πρόσωπα πάνω σε ένα σκάφος, για να συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτής της δεύτερης μισής σεζόν.

Αυτό που άλλαξε πραγματικά ήταν η μετατόπισή του στον άξονα, μια ιδέα που είχε ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία από τον Τσάβι στη Μπαρτσελόνα. Ήταν η θέση από την οποία σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο «Emirates» για να χαρίσει την Παρί Σεν Ζερμέν το προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό. Έστω και με το... καλάμι, σε μια απόδειξη πως το «άστρο» που έχει αποκτήσει φέτος δύσκολα θα σβήσει.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ διανύει μια σεζόν αναγέννησης στο Παρίσι, όμως οι σπόροι φυτεύτηκαν πολύ πιο νωρίς... Περίπου ένα χρόνο νωρίτερα, μέσα από ένα βίντεο ανάλυσης με θεατή τον... Κιλιάν Μπαπέ!

Μια σκηνή έμεινε αξέχαστη: Ο Λουίς Ενρίκε, σε ντοκιμαντέρ για την πρώτη του σεζόν στην Παρί, ζήτησε από τον Κιλιάν Εμπαπέ να δώσει το παράδειγμα στους συμπαίκτες του σε μια ανάλυση βίντεο. Ο Ισπανός προπονητής τού είχε κάνει παρατήρηση για την έλλειψη προσπάθειας μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα (2-3, προημιτελικά του Champions League).

