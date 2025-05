Ο Λουίς Ενρίκε επιβεβαίωσε ότι ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό και θα χάσει σίγουρα το επόμενο ματς της Παρί, ενώ είναι αμφίβολος για τη ρεβάνς με την Άρσεναλ.

Ο πρόσφατος τραυματισμός του Ουσμάν Ντεμπελέ προκάλεσε... πονοκέφαλο στην Παρί Σεν Ζερμέν, που ανακοίνωσε πως ο Γάλλος άσος έχει θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού. Το πρόβλημα προέκυψε στο 70ό λεπτό της πρώτης αναμέτρησης με την Άρσεναλ, για τα ημιτελικά του Champions League, με τον παίκτη να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας ενοχλήσεις.

Ο ταχύτατος εξτρέμ, που μετρά ήδη 33 γκολ σε 45 συμμετοχές φέτος, δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα την Πέμπτη (1/5), ωστόσο το ιατρικό επιτελείο της Παρί ανέφερε ότι η αποθεραπεία του εξελίσσεται ομαλά και θα υπάρξει νεότερη εκτίμηση τις επόμενες ημέρες.

Ειπλέον, ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ενόψει του ματς με το Στρασβούργο (3/5), επιβεβαίωσε ότι δε θα έχει στη διάθεσή του τον 27χρονο που θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ρεβάνς με τους Κανονιέρηδες.

