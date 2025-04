Με ανακοίνωσή της η UEFA γνωστοποίησε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στις προσεχείς αναμετρήσεις των διοργανώσεών της στη μνήμη του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο Πάπας Φραγκίσκος πέθανε τη Δευτέρα του Πάσχα (21/04) βυθίζοντας στο πένθος την Καθολική Εκκλησία. Ο θάνατός του άγγιξε και τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με ομάδες και παίκτες να αποχαιρετούν τον Ποντίφικα.

Με τη σειρά της και η UEFA θα αποτίσει φόρο τιμής στον Πάπα, καθώς με επίσημη ανακοίνωση της την Παρασκευή (25/04) γνωστοποίησε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε στα ματς των διοργανώσεών της μεταξύ της 29ης Απριλίου και της 1ης Μαΐου. Οι εν λόγω αναμετρήσεις αφορούν φυσικά και τα ματς των ημιτελικών σε Champions League, Europa League και Conference League.

UEFA will hold a moment of silence in memory of His Holiness the Pope Francis before the kick-off of this week’s Youth League and Women’s Champions League semi-finals, as well as our men’s club competition semis taking place 29 April-1 May. pic.twitter.com/pkfsnfOHyE