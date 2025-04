Ο Πάπας Φραγκίσκος δεν έκρυψε ποτέ πως ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο ειδικότερα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή του. Το πάθος για τη Σαν Λορέντσο και τα σπορ ως όχημα ειρήνης και παιδείας.

Στο πένθος βύθισε την Καθολική Εκκλησία ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου, του πρώτου Ποντίφικα από τη Λατινική Αμερική.

Ο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, όπως ήταν το πλήρες όνομά του πριν την εκλογή του στο παπικό αξίωμα τον Μάρτιο του 2013, άφησε το δικό του αποτύπωμα στα παγκόσμια πράγματα, ξεχωρίζοντας μεταξύ άλλων για την προοδευτική του σκέψη ως θρησκευτικός ηγέτης, αλλά και για την αγάπη του για τον αθλητισμό.

Συγκεκριμένα, για το ποδόσφαιρο. Γεννημένος στην Αργεντινή και το Μπουένος Άιρες γαρ, ο επί χρόνια Καρδινάλιος του τάγματος των Ιησουιτών θα ήταν μάλλον παράδοξο να μην κουβαλά τη στρογγυλή θεά στα βιώματά του, να μην έχει σφυρηλατηθεί από την ποδοσφαιρική κουλτούρα που ξεχειλίζει στη χώρα του.

Το «πιο όμορφο παιχνίδι στον κόσμο», όπως το αποκαλούσε, έπαιξε δραστικό ρόλο από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Όπως είχε αποκαλύψει στην αυτοβιογραφία του «Esperanza», έπαιζε από μικρός ποδόσφαιρο στη γειτονιά Φλόρες που μεγάλωσε: «Δεν ήμουν πολύ καλός, με φώναζαν ''pata dura'', που θα πει να έχεις δύο αριστερά πόδια. Αλλά εγώ έπαιζα. Συχνά και ως τερματοφύλακας. Αυτό με προετοίμασε να αντιμετωπίζω τους κινδύνους της ζωής από όπου κι αν προέρχονταν».

Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο ήταν συνυφασμένη με το πάθος του για τη Σαν Λορέντσο. Μια ομάδα που ιδρύθηκε μέσω από την ενέργεια ενός τοπικού ιερέα, του πατρός Λορέντσο Μάσα, ο οποίος στην προσπάθειά του να προστατεύσει τα παιδιά της γειτονιάς του Αλμάγκρο που έπαιζαν ποδόσφαιρο στον δρόμο με κίνδυνο να τραυματιστούν, τους έδωσε την ευκαιρία να παίξουν στην αυλή της εκκλησίας του.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του στο παπικό αξίωμα πως η Σαν Λορέντσο «είναι μέρος της πολιτιστικής μου κληρονομιάς». Δεν σταμάτησε ποτέ να την παρακολουθεί, ακόμα κι αν ο ίδιος δεν έβλεπε ποτέ τηλεόραση, όπως όριζε ο όρκος που έδωσε στην Παναγία της Καρμήλης το 1990. Για την πορεία της μάθαινε από έναν από τους φύλακες του Βατικανού που του άφηνε χαρτιά με τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία της στο πρωτάθλημα Αργεντινής.

Η κάρτα μέλους του στη Σαν Λορέντζο είχε τον αριθμό 88,235. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Καρδινάλιος του Μπουένος Άιρες, κάθε 1η Απριλίου διεξήγαγε Λειτουργία στο παρεκκλήσι του Bajo Flores για τον εορτασμό της επετείου ίδρυσης του συλλόγου.

Η εκλογή του σε Ποντίφικα με το όνομα Φραγκίσκος αποδείχθηκε... θαυματουργή για τη Σαν Λορέντσο, η οποία λίγους μήνες αργότερα κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό στη 2η κατηγορία και μάλιστα έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Κόπα Λιμπερταδόρες το 2014!

Κάπως έτσι, όταν το 2020 αποδέχθηκε την κάρτα μέλους που του απένειμε τιμητικά η μεγάλη αντίπαλος της Σαν Λορέντσο, Μπόκα Τζούνιορς, υπήρξαν αντιδράσεις στην πατρίδα του. Ανέκαθεν, όμως, ο Πάπας Φραγκίσκος έδειχνε με τον βίο του πως η ταπεινότητα και η αγάπη για τον αθλητισμό ξεπερνά τα όρια του φανατισμού και των ατομικών προτιμήσεων.

Ως ο μεγαλύτερος θρησκευτικός ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας, ο Πάπας Φραγκίσκος συνάντησε από κοντά ουκ ολίγους από τους μεγαλύτερους σταρ του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού.

Λιονέλ Μέσι, Ντιέγκο Μαραντόνα, Τζιανλουίτζι Μπουφόν, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Φίλιπ Λαμ μερικές μόνο από τις εξέχουσες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες που είχαν τετ-α-τετ μαζί του την περασμένη δεκαετία.

Μαζί με τις επισκέψεις στο Βατικανό, είχε αποκομίσει και δεκάδες συλλεκτικά αντικείμενα, τα οποία και δώρισε στο ξακουστό Μουσείο του Βατικανού διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική γωνιά για όλους τους φιλάθλους δίπλα στην Πινακοθήκη του μουσείου. Η συλλογή του περιλαμβάνει υπογεγραμμένες μπάλες, φανέλες ποδοσφαιριστών, παπούτσια, φωτογραφίες από τις συναντήσεις του με τις εθνικές ομάδες της Ιταλίας και της Αργετινής. Στα πιο λαμπερά εκθέματα μία υπογεγραμμένη φανέλα του Πελέ, μια μπάλα που δώρισε ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, καθώς και η φανέλα της ομάδας του, Σαν Λορέντσο με την επιγραφή «πρωταθλητής Φραγκίσκος» στο πίσω μέρος.

A somber Easter Monday for millions around the world. Pope Francis, pictured here receiving a jersey from the late Diego Maradona, has passed away.



May his legacy of compassion and humility live on🕊️ pic.twitter.com/xUq0U31zE9