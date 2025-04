Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λιονέλ Μέσι απέτισε φόρο τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο μετά τον θάνατό του σε ηλικία 88 ετών.

Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου τη Δευτέρα (21/04) σκόρπισε θλίψη στην Καθολική Εκκλησία. Ήταν ο πρώτος Ποντίφικας από την Λατινική Αμερική και έτρεφε τεράστια αγάπη για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο.

Ήταν επίσης υποστηρικτής του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Πάπα στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσω του λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ένας ξεχωριστός Πάπας, από την Αργεντινή. Ευχαριστούμε που έκανες τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Θα μας λείψεις», αναφέρει η ανάρτηση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή.

Leo Messi on IG: "A different Pope, close, Argentine…RIP Pope Francis. Thank you for making the world a better place. We will miss you." 📲❤️ pic.twitter.com/k8SDuE7xle