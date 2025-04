Ο Ντέκλαν Ραίς δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του απέναντι στον Τόμας Πάρτεϊ, που πήρε μία... αχρείαστη κίτρινή κόντρα στη Ρεάλ Μαρδίτης και θα χάσει το ματς με την Παρί.

Η Άρσεναλ πήρε μια σπουδαία πρόκριση μέσα στο κατάμεστο «Μπερναμπέου», επικρατώντας με συνολικό σκορ 5-1 της Ρεάλ και εξασφαλίζοντας μία θέση της στα ημιτελικά του Champions League. Με το φωτεινό πίνακα να δείχνει 1-2, η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη προς το τέλος και δεν έλειψαν τα απρόοπτα και οι εντάσεις.

Ο Ντέκλαν Ράις, ήταν καθοριστικός στη νίκη του πρώτου αγώνα βάζοντας δύο απίστευτα γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως στην ισπανική πρωτεύουσα ο ρόλος του ήταν επίσης καθοριστικός, καθώς ανέλαβε χρέη «ειρηνιστή» όταν «άναψαν τα αίματα». Στο 85ο λεπτό, ενώ όλα έδειχναν τελειωμένα για τη Βασίλισσα, ο Τόμας Πάρτεϊ ενεπλάκη χωρίς λόγο σε φασαρία με τον Ρούντιγκερ, σε μια εντελώς αδιάφορη φάση. Ο Ράις εξοργίστηκε μόλις το είδε και αμέσως έπιασε τον συμπαίκτη του και τον απομάκρυνε μιλώντας του σε έντονο ύφος.

