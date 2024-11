Ο Γκουαρδιόλα έδωσε εξηγήσεις για τη δήλωσή του: «Δεν είχα πρόθεση να υποβαθμίσω το ζήτημα του αυτοτραυματισμού»

Οι δηλώσεις του Πεπ Γκουαρδιόλα περί πρόθεσης να βλάψει τον εαυτό του προκάλεσαν αντιδράσεις, με τον Καταλανό τεχνικό να δηλώνει μέσω social media πως δεν είχε σκοπό να υποβαθμίσει το σημαντικό ζήτημα του αυτοτραυματισμού.

Ο απόηχος της νέας «γκέλας» της Μάντσεστερ Σίτι αυτή τη φορά απέναντι στη Φέγενορντ (3-3) σημαδεύτηκε από την εικόνα και τα λόγια του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου γεμάτος γρατζουνιές και δήλωσε πως «θέλει να βλάψει τον εαυτό του».

Οι δηλώσεις αυτές δεν ήχησαν με τον καλύτερο τρόπο και γέννησαν απορίες τόσο για την ψυχολογική κατάσταση του Καταλανού, όσο και για την «ελαφρότητα» που επέδειξε ο coach των Πολιτών για ένα τόσο βαρύ ζήτημα ψυχικής υγείας που απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους ανά τον κόσμο.

Μετά από μερικές ώρες, λοιπόν, ο Πεπ απάντησε με γραπτή ανακοίνωση μέσω της ομάδας που τρέχει τα social media του, τονίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να υποβαθμίσει τη σημασία του αυτοτραυματισμού ως έννοια γύρω από την ψυχική υγεία, ενώ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να χορηγήσει τον αριθμό μιας γραμμής βοήθειας προς όποιον έχει ανάγκη.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Χθες το βράδυ στο τέλος της συνέντευξης Τύπου μού έγινε μία ερώτηση που με βρήκε απροετοίμαστο, σχετικά με τις γρατζουνιές που είχε το πρόσωπό μου και εξήγησα ότι τις προκάλεσα καταλάθος με το νύχι μου.

Η απάντησή μου σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να υποβαθμίσει το πολύ σοβαρό θέμα του αυτοτραυματισμού.

Γνωρίζω πως πολλοί άνθρωποι παλεύουν με ζητήματα ψυχικής υγείας καθημερινά και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να επισημάνω έναν από τους τρόπους που ο κόσμος μπορεί να ζητήσει βοήθεια»

