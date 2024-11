Τόσο η πληγή στη μύτη του Πεπ Γκουαρδιόλα, όσο και οι γρατσουνιές στο κεφάλι του, δεν πέρασαν απαρατήρητες από δημοσιογράφο μετά το ματς, με τον Ισπανό να... λύνει το μυστήριο.

Η Μάντσεστερ Σίτι τα έκανε... θάλασσα απέναντι στη Φέγενορντ για την 5η αγωνιστική του Champions League, αφού μέσα σε 14 λεπτά απώλεσε προβάδισμα τριών τερμάτων, σημειώνοντας παράλληλα ακόμη ένα αρνητικό ρεκόρ στην προπονητική καριέρα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η εμφάνιση του Καταλανού τεχνικού στην συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση, με την... πληγωμένη του μύτη και το γρατσουνισμένο κεφάλι, ώθησαν δημοσιογράφο να ρωτήσει σχετικά με τις συνθήκες που αυτά προκλήθηκαν.

«Το έκανα με το δάχτυλο και το νύχι μου, ναι, θέλω να βλάψω τον εαυτό μου», απάντησε ο Γκουαρδιόλα προτού σηκωθεί χαμογελαστός και καληνυχτίσει τους δημοσιογράφους!

Pep Guardiola has reacted to the cuts and scratches on his face following Man City's draw with Feyenoord 🤕 pic.twitter.com/gMN8ZvXFup