Το δικό του... καρφί για την αμφιλεγόμενη φάση με το γκολ του Ντε Λιχτ πέταξε ο Τόμας Μίλερ μετά το τέλος της αναμέτρησης, τονίζοντας ότι έχει βιώσει και στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Μεγάλο ντόρο έχει ξεσηκώσει η φάση που σημειώθηκε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ματάις Ντε Λιχτ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε ποτέ, καθώς δευτερόλεπτα πριν ο Ολλανδός εκτελέσει ο διαιτητής του αγώνα είχε σφυρίξει μετά από υπόδειξη του βοηθού για οφσάιντ.

Μια απόφαση που έφερε τα έντονα παράπονα των Γερμανών. Τόσο ο Ντε Λιχτ όσο και ο Τόμας Τούχελ σχολίασαν τη φάση και στάθηκαν στην λανθασμένη απόφαση των διαιτητών να διακόψουν μια φάση η οποία δεν ήταν ξεκάθαρη.

Με την ίδια ένταση μίλησε και ο Τόμας Μίλερ μετά το τέλος του ματς. Ο Γερμανός επιθετικός χαρακτήρισε περίεργη την απόφαση του Μαρτσίνιακ να σφυρίξει σε εκείνο το σημείο χωρίς να είναι κανείς σίγουρος, καθώς τόνισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βιώνει κάτι αντίστοιχο στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ο Μαρτσίνιακ; Δεν είδε το βίντεο. Δεν έδωσε στον εαυτό την ευκαιρία να δει τη φάση από το VAR. Είναι πολύ περίεργο σε μια τέτοια φάση να σφυρίζεις τόσο νωρίς. Συμβαίνει συχνά εδώ στη Μαδρίτη. Το βίωσα και πριν από μερικά χρόνια με τα δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Βέβαια τότε δεν υπήρχε το VAR», δήλωσε ο Γερμανός επιθετικός μετά το τέλος της αναμέτρησης.

