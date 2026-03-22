Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, Λέναρτ Καρλ, αναφέρθηκε στη κλήση του Νάγκελσμαν για να εκπροσωπήσει την Εθνική Γερμανίας.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου, Λέναρτ Καρλ, κλήθηκε για πρώτη φορά να εκπροσωπήσει την Εθνική Γερμανίας, στα φιλικά παιχνίδια που έχει προγραμματίσει να δώσει η ομάδα απέναντι σε Ελβετία (27/03) και Γκάνα (30/03).

Ο 18χρόνος επιθετικός αναφέρθηκε στο γεγονός αυτό, μετά τη μεγάλη νίκη των Βαυαρών επί της Ουνιόν Βερολίνου (4-0), σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως την ώρα που τον πήρε τηλέφωνο ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, για να του ανακοινώσει τη κλήση του, εκείνος ήταν σε μάθημα μαθηματικών και δεν του απάντησε.

«Ήμουν στο φροντιστήριο μαθηματικών όταν με πήρε τηλέφωνο ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Στην αρχή δεν απάντησα, αλλά μετά από πέντε λεπτά τηλεφώνησα πίσω και ενθουσιάστηκα όταν άκουσα ότι είχα επιλεγεί».

Το να παίζεις για την εθνική ομάδα των ανδρών σε ηλικία μόλις 18 ετών είναι σίγουρα μία τεράστια τιμή, όμως ο Καρλ τονίζει ότι παραμένει προσγειωμένος και δεν πιστεύει ότι αυτό θα έπρεπε να αλλάξει πολλά στο παιχνίδι ή την κατάστασή του.

«Δεν πιέζω τον εαυτό μου. Απλώς θα παίξω το ποδόσφαιρό μου και ελπίζω όλα να πάνε καλά και να είμαι μέλος της αποστολής του Παγκοσμίου Κυπέλλου».