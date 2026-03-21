Η Μπάγερν επέστρεψε με στόμφο στα θετικά αποτελέσματα, καθώς ισοπέδωσε με 4-0 την Ουνιόν στο Μόναχο και συνεχίζει απτόητη την κούρσα προς τον τίτλο.

Αφού... ξαπόστασε για λίγο με το 1-1 της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στη Λεβερκούζεν, η Μπάγερν πήρε και πάλι φόρα με βλέμμα προς τον τίτλο. Οι Βαυαροί δεν αντιμετώπισαν το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, την ισοπέδωσαν με 4-0 στο Μόναχο και ξέφυγαν προσωρινά στο +12 από τη δεύτερη στη Bundesliga, Ντόρτμουντ.

Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν για 43 λεπτά, αλλά με το πρώτο γκολ κατέρρευσαν σαν χάρτινος πύργος. Σε εκείνο το σημείο ο Ολίσε κοντρόλαρε τη βαθιά μπαλιά του Γκορέτζκα, συνέκλινε προς ο τέρμα και με υπέροχο πλασέ έγραψε το 1-0. Αφού έλυσε τον γρίφο του πρώτου γκολ, η Μπάγερν βρήκε και δεύτερο στιγμές αργότερα με τελείωμα του Γκνάμπρι μέσα από την περιοχή (45΄+1΄).

Ο Χάρικ Κέιν έδωσε συνέχεια στο πάρτι στο 49΄όταν σημάδεψε τη γωνία της εστίας, ενώ το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Γκνάμπρι με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, όταν αιφνιδίασε τον αντίπαλο γκολκίπερ με δυνατό σουτ στην κλειστή του γωνία για το τελικό 4-0.

Χάιντενχαϊμ - Λεβερκούζεν 3-3

Λες και θέλει να μείνει εκτός Champions League! Η Μπάγερ Λεβερκούζεν παραχώρησε τέταρτη ισοπαλία στα πέντε τελευταία ματς πρωταθλήματος, μένοντας στο 3-3 με την ουραγό Χάιντενχαϊμ εκτός έδρας και παράλληλα στο -4 από την πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας της Bundesliga. Τίλμαν (22') και Σικ (35') έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στις Ασπιρίνες, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο δεύτερο μέρος και ισοφάρισαν με τα γκολ των Μπέρενς (56') και Πιέριντζερ (72' πέν.). Ο Σικ σκόραρε ξανά για να δώσει νέο κεφάλι στο σκορ στην Μπάγερ στο 79', με τη Χάιντενχαϊμ να επιστρέφει εκ νέου και να παίρνει την ισοπαλία χάρη στο δεύτερο γκολ του Πιέριντζερ στο 85'.

Βόλφσμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης 0-1

Τεράστιο διπλό παραμονής πήρε η Βέρντερ Βρέμης, που επικράτησε 1-0 της Βόλφσμπουργκ εκτός έδρας και ξέφυγε στο +4 από την τελευταία τριάδα της βαθμολογίας. Το γκολ του Εντζίμα στο 68ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, με τους Λύκους να παραμένουν προτελευταίοι και στο -3 από τα μπαράζ με ματς περισσότερο, ήτοι σε άμεσο κίνδυνο υποβιβασμού! Για τους ηττημένους, βασικός αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, που έκανε καλή εμφάνιση.

Κολωνία - Γκλάντμπαχ 3-3

Ματσάρα στην Κολωνία, εκεί όπου η ομώνυμη ομάδα κατάφερε να αποσπάσει την ισοπαλία στο τέλος με το χορταστικό 3-3 απέναντι στην Γκλάντμπαχ στο ντέρμπι του Ρήνου. Αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στα πρώτα δευτερόλεπτα με τον Κάστροπ, τα Κριάρια έφεραν τούμπα στο ματς μέχρι το 7΄με γκολ των Ελ Μαλά και Ακέ! Στο 20΄τα Πουλάρια απάντησαν κι έφτασαν στην ισοφάριση με τον Σάντερ, ενώ στο 60΄πέρασαν και πάλι μπροστά στο σκορ με σκόρερ τον Κάστροπ. Ακόμα κι έτσι η Κολωνία δεν το έβαλε κάτω και ισοφάρισε στο 84΄με τον Μαρτέλ για το τελικό 3-3 που την κράτησε οριακά πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.