Έντονα παράπονα από τη διαιτησία είχε ο Τόμας Τούχελ μετά τον αποκλεισμό της Μπάγερν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» κάνοντας μάλιστα λόγο για παραβίαση των διαιτητικών κανόνων!

«Βράζουν» στην Μπάγερν με τη διαιτησία στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Οι Βαυαροί έμειναν εκτός συνέχειας στο Champions League χάνοντας με 2-1 από τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη, ωστόσο έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία και κυρίως λόγω της τελευταίας φάσης.

Ο Ντε Λιχτ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Λούνιν στις καθυστερήσεις, ωστόσο νωρίτερα ο Μαρτσίνιακ είχε σφυρίξει μετά από υπόδειξη οφσάιντ, μην αφήνοντας έτσι ουσιαστικά τη φάση να ολοκληρωθεί. Μετά τον Ματάις Ντε Λιχτ που σχολίασε την απόφαση, σειρά πήρε και ο Τόμας Τούχελ.

Ο Γερμανός τεχνικός ήταν έξαλλος στις δηλώσεις του και σχολίασε έντονα την τελευταία φάση του αγώνα, καθώς τόνισε ότι η απόφαση ήταν ενάντια στους κανόνες της διαιτησίας. Μάλιστα λίγο αργότερα όταν ρωτήθηκε για το πως η Ρεάλ καταφέρνει να κάνει τις ανατροπές αυτές απάντησε ότι μεγάλο ρόλο «παίζουν» και οι διαιτητές.

«Είναι καταστροφή. Καταστροφή. Στο δεύτερο γκολ της Ρεάλ άφησαν το παιχνίδι να κυλήσει κανονικά. Ο κανονισμός αναφέρει ότι το παιχνίδι δεν πρέπει να σταματά. Το πρώτο λάθος έγινε από τον βοηθό, το δεύτερο από τον διαιτητή. Ήταν ξεκάθαρη παραβίαση των κανόνων».

Tuchel on de Ligt's goal: "A disaster. An absolute disaster. With Real's second goal, they let the play continue. The clear rule is that the scene must continue. The first mistake was made by the linesman, the second by the referee. It was a clear violation of the rules"… pic.twitter.com/8S78pKomjk

Για την απολογία του διαιτητή: «Πολύ δύσκολο. Είναι ένας ημιτελικός Champions League, δεν είναι η στιγμή για απολογίες. Δεν είναι η στιγμή για απολογίες όταν έχουν παραβιαστεί οι κανόνες δύο φορές. Όλοι φτάνουμε στα όρια μας, όλοι πονάμε, όλοι πρέπει να παίζουμε χωρίς να κάνουμε λάθη. Και οι διαιτητές αυτού του επιπέδου πρέπει να κάνουν το ίδιο. Όταν δεν το κάνεις, τότε η απολογία δεν βοηθά παρότι φυσικά ως άνθρωποι του αθλητισμού την δεχόμαστε».

A furious Thomas Tuchel asked if he accepts the referee's apology: "Very difficult. This is a semifinal, it's not the moment for apologies. Really not. It's not the moment for two huge violations of rules and then an apology. We all have to go to our limits, all have to suffer,… pic.twitter.com/c50SEhaINR