Ο Τσάβι είχε αποφασίσει να αφήσει εκτός αποστολής τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για το παιχνίδι με την Αντβέρπ, ωστόσο ένα τηλεφώνημα του Τζουάν Λαπόρτα φέρεται να άλλαξε τα δεδομένα. Τι δήλωσε ο Καταλανός μετά τον αγώνα.

Την κακή αγωνιστική κατάσταση που διανύει τις τελευταίες εβδομάδες επιβεβαίωσε στο Βέλγιο η Μπαρτσελόνα απέναντι στην Αντβέρπ, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 στην 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Μια αναμέτρηση η οποία ήταν ευκαιρία για τον Τσάβι να ξεκουράσει μερικούς από τους βασικούς ποδοσφαιριστές του εν όψει της συνέχειας. Ανάμεσα τους ήταν αρχικά και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ωστόσο τελικά ο Πολωνός αγωνίστηκε βασικός στο παιχνίδι, δίνοντας συνέχεια στην κακή του φόρμα.

Η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε την αποστολή της το πρωί της Δευτέρας, για την αναμέτρηση με την Αντβέρπ. Εκτός είχαν μείνει οι Λεβαντόφσκι, Γκουντογκάν και Αραούχο, κάτι που ωστόσο δεν προκάλεσε εντύπωση, καθώς άπαντες γνώριζαν ότι η απόφαση είχε να κάνει με λόγους ξεκούρασης.

Σύμφωνα ωστόσο με τα όσα αναφέρουν στη Βαρκελώνη, ο Λαπόρτα τηλεφώνησε αμέσως στον Τσάβι μόλις διάβασε τα ονόματα της αποστολής. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα ζήτησε να μπουν και τα τρία «αστέρια» στο αεροπλάνο για Βέλγιο, καθώς ζήτησε να παραδοθεί ένα «μήνυμα» προς όλους τους ποδοσφαιριστές, λόγω της κακής αγωνιστικής κατάστασης του τελευταίου διαστήματος.

Λίγη ώρα αργότερα, οι «μπλαουγκράνα»... έριξαν νέα αποστολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μέσα σε αυτήν ήταν τόσο ο «Λέβα» όσο και οι Γκουντογκάν, Αραούχο. Και μάλιστα, ο Πολωνός σέντερ φορ φόρεσε φανέλα βασικού, ολοκληρώνοντας ένα ακόμα κακό προσωπικό παιχνίδι, χωρίς να συνεισφέρει.

Μετά τη λήξη του αγώνα έγινε μια σχετική ερώτηση για το ζήτημα και το μπέρδεμα με τον Λεβαντόφσκι, με τον Τσάβι να τονίζει ότι μετά από συζήτηση που είχε με τον Πολωνό αποφασίστηκε να αγωνιστεί κανονικά.

Lewandowski had initially been left off the squad list against Royal Antwerp. According to sources, Laporta asked Xavi to call up the players he left out. Xavi called them and now Lewandowski is in the starting XI against Antwerp. pic.twitter.com/iWvhZ7DPhd