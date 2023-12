Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μοιάζει σκιά του εαυτού του και η Μπαρτσελόνα το «πληρώνει», καθώς ο Πολωνός επιθετικός χάνει τη μια μεγάλη ευκαιρία μετά την άλλη.

Σε συνεχόμενα σκωτσέζικα ντους μπαίνει η Μπαρτσελόνα, καθώς μια εβδομάδα μετά το τεράστιο «τρίποντο» απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, οι «μπλαουγκράνα»... προσγειώθηκαν απότομα, γνωρίζοντας την εντός έδρας ήττα με 4-2 από τη φοβερή και τρομερή Τζιρόνα.

Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε ξανά τα προβλήματα που έχει, τόσο στον αμυντικό τομέα, όσο και στον επιθετικό, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να σπαταλάει και πάλι μοναδικές ευκαιρίες, με αποκορύφωμα μια κεφαλιά στις καθυστερήσεις, όπου εάν είχε σκοράρει οι «μπλαουγκράνα» θα είχαν ισοφαρίσει.

Ο Πολωνός δεν σκοράρει και η Μπαρτσελόνα «πονάει»

Τα τελευταία χρόνια ο «Λέβα» είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς του πλανήτη, σκοράροντας ασταμάτητα. Φέτος ωστόσο, ο Πολωνός μοιάζει σκιά του εαυτού του και αυτό «πληγώνει» και την Μπαρτσελόνα φυσικά.

Ο 35χρονος διανύει μια πολύ κακή σεζόν, χάνοντας τη μια μεγάλη ευκαιρία μετά την άλλη. Στατιστικά, στο πρωτάθλημα ο Λεβαντόφσκι «θα έπρεπε» να είχε σκοράρει τουλάχιστον 10 γκολ, έχοντας ωστόσο τη δεδομένη στιγμή μόλις 8, με τα xGoals του Πολωνού να ξεπερνάνε τα 10.

⚠️ | QUICK STAT



Among nine Barcelona players that have attempted 10+ shots in LaLiga this season, only two are outperforming their xG numbers:



• João Cancelo: + 1.05 (2 ⚽️ / 0.95 xG)

• Ferran Torres: + 0.86 (3 ⚽️ / 2.14 xG)



The other seven:



• Jules Koundé: - 0.15 (1 ⚽️ /… pic.twitter.com/MX0gXRK3El — Sofascore (@SofascoreINT) December 10, 2023

Κόντρα στην Τζιρόνα, οι «μπλαουγκράνα» ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με περισσότερα από 4 xG, τελειώνοντας ωστόσο το παιχνίδι με μόλις δύο τέρματα, έναντι των τεσσάρων της ομάδας του Μίτσελ που «έπρεπε» να είχε πετύχει maximum τρία γκολ.

🇪🇸 | Barcelona 2–4 Girona



• xG: 4.06 – 2.40

• Shots (on target): 31 (11) – 15 (7)

• Big chances (missed): 5 (5) – 5 (2)

• Touches in opp. box: 60 – 32



Girona go two points clear at the top of the LaLiga table thanks to a clinical display in Barcelona! 👏👏#BarcaGirona pic.twitter.com/QoZa9w19Is December 10, 2023

Η σεζόν του Λεβαντόφσκι αποτυπώνεται από τις πολλές χαμένες μεγάλες ευκαιρίες που έχει σπαταλήσει στο πρωτάθλημα. Συνολικά, ο «Λέβα» έχει αστοχήσει σε 12 μεγάλες ευκαιρίες που του έχουν «σερβίρει» οι συμπαίκτες του, με τον δεύτερο Ραφίνια να έχει ακριβώς τις μισές.

Robert Lewandowski has missed 12 big chances in La Liga this season, the most in the league. pic.twitter.com/kWLgAdE71Z — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 11, 2023

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πλέον στο -7 από την κορυφή και για να αναστρέψει την κατάσταση θα χρειαστεί τον... καλό Λεβαντόφσκι ο οποίος προς το παρόν αγνοείται, «πληγώνοντας» σε μεγάλο βαθμό τους «μπλαουγκράνα».