Βίοι αντίθετοι για την Μπάγερν Μονάχου και την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League με την Μπάγερν Μονάχου να σημειώνει νέο ρεκόρ στην διοργάνωση και την Παρί να αποκλείεται εκ νέου στους «16» της διοργάνωσης.

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης (08/03) εκ νέου της Παρί Σεν Ζερμέν, αυτή τη φορά στο Μόναχο με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους «8» του Champions League στέλνοντας τους Παριζιάνους ξανά νωρίς στο... σπίτι.

Η πρόκριση αυτή των «Βαυαρών» ήταν ιστορικής σημασίας, αφού ήταν η Νο.21 στην ιστορία της ομάδας στην διοργάνωση, αριθμός στον οποίο δεν έχει καταφέρει να φτάσει κανένα άλλο κλαμπ, τοποθετώντας τους στην κορυφή της σχετικής λίστας.

21 – Bayern München have qualified for the #UCL quarter-final for the 21st time – no other club has reached the final eight as often. Regulars. #FCBPSG pic.twitter.com/DflOFsMFpo

Την ίδια ώρα η Παρί Σεν Ζερμέν αποτύγχανε και πάλι να... πιει από το ιερό δισκοπότηρο, αφού αποκλειόταν στους «16» του Champions League για πέμπτη φορά τις τελευταίες επτά σεζόν, τουλάχιστον δύο φορές περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα εκείνη την περίοδο.

5 – Paris have been knocked out of the Round of 16 in five of the last seven editions of the UEFA Champions League, at least two more times than any other side over that period. Limit. #BAYPSG pic.twitter.com/7YTdPpQWpJ