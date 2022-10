Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν κατάφερε να επικρατήσεις της Μπάγερ Λεβερκούζεν, κι έμεινε εκτός συνέχειας του Champions League, με τον προπονητή της Τσόλο Σιμεόνε, να βάζει φρένο στις φήμες περί πιθανής αποχώρησής του απ' την ομάδα.

«Το Champions League είναι δύσκολο για μένα. Στους δύο τελικούς μας, χάσαμε στα πέναλτι και στο 93ο λεπτό, γιατί στην παράταση ξεμείναμε από ενέργεια. Δεν μπορείς να πλησιάσεις περισσότερο στο να το κερδίσεις από τα πέναλτι. Αλλά είμαι πεισματάρης, θα συνεχίσω να επιμένω σε αυτόν τον σύλλογο για να πάρει κάτι που χρειαζόμαστε, όπως το Champions League», είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Champions League. Ο δεύτερος συνολικά σε αυτό το στάδιο, υπό τις οδηγίες του.

Ο Αργεντινός κόουτς δεν δίστασε να επιβεβαιώσει ότι ήταν η πιο «δύσκολη» μέρα του ως προπονητής των «ροχιμπλάνκος» μετά τους δύο χαμένους τελικούς (2014, 2016) προσθέτοντας ότι είναι «μια δύσκολη, απροσδόκητη στιγμή, που δεν είναι μέσα στο project του συλλόγου. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δέκα χρόνια που βγαίνουμε από τη φάση των 16 και δεν είναι αυτό που περιμέναμε, αλλά είναι η πραγματικότητα, αυτή τη φορά παρά το γεγονός ότι αξίζαμε περισσότερα από αυτά που είχαμε, μπορεί κανείς να γίνει το θύμα ή να συνεχίσει να δουλεύει και εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω».

Παράλληλα ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε στην απόφαση του Γιανίκ Καράσκο να αναλάβει την εκτέλεση του πέναλτι προστατεύοντάς τον τα «βέλη».

