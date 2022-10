Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να προπονηθεί ούτε σήμερα κι έτσι τέθηκε εκτός του αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπενφίκα για το Champions League.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ συνεχίζει να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και πιο συγκεκριμένα μυϊκούς σπασμούς, όπως αναφέρει ο συμπατριώτης του, Γκαστόν Εντούλ και δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα. Γι' αυτό ο προπονητής της ομάδας, Κριστόφ Γκαλτιέ επέλεξε να μην ρισκάρει συμπεριλαμβάνοντάς τον στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπενφίκα για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Υπενθυμίζουμε πως ο Λιονέλ Μέσι δεν έπαιξε ούτε στο Σαββατιάτικο παιχνίδι κόντρα στην Ρεμς.

Leo Messi no se entrenó hoy y no va a jugar por Champions.

Había tenido una contractura muscular. No va a arriesgar. pic.twitter.com/BsmPN9yPKg