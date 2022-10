Ο Λιονέλ Μέσι αποκλείστηκε από την αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν για το παιχνίδι με την Ρεμς το Σάββατο (08/10-22:00) εξαιτίας της αδιαθεσίας που είχε νιώσει την Τετάρτη (05/10).

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έκανε κάποιες εξετάσεις και παρέμεινε εκτός προπονήσεων. Το θέμα του θα επανεξεταστεί την Κυριακή (09/10) όπως ενημέρωσε η Παρί Σεν Ζερμέν. Εκτός από το ματς με την Ρεμς, αλλά και για συνολικά τρεις εβδομάδες θα μείνει ο Νούνο Μέντες, που υπέστη τραυματισμό στον ιγνυακό τένοντα.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ προπονήθηκε εσωτερικά σήμερα (07/10) και δείχνει να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Ο Ρενάτο Σάντσες ξεκίνησε τρέξιμο και ατομικό πρόγραμμα και αναμένεται να μπει με την υπόλοιπη ομάδα την επόμενη εβδομάδα. Την αποθεραπεία του συνέχισε ο Πρεσνέλ Κιμπεμπέ.

