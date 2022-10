Η Νάπολι έστησε πάρτι κόντρα στον Άγιαξ, τον διέλυσε με το εκκωφαντικό 6-1 και τον υποχρέωσε στην πιο ταπεινωτική ήττα που έχει γνωρίσει τα τελευταία 58 χρόνια!

Την πιο εφιαλτική βραδιά της σύγχρονης ιστορίας του βίωσε ο Άγιαξ. Με τη Νάπολι να πετάει φωτιές και να τους ισοπεδώνει σε κάθε της επίθεση, τελικά οι Ολλανδοί κατέρρευσαν και επέτρεψαν στους Παρτενοπέι να τους διασύρουν με το εκκωφαντικό 6-1.

Μια ήττα βαρύνουσας αλλά και ιστορικής σημασίας, μιας είναι η πιο βαριά που έχει υποστεί ο Άιας σε όλες τις διοργανώσεις από το μακρινό 1964! Τότε οι Ολλανδοί είχαν ταπεινωθεί με το σοκαριστικό 9-4 από τη Φέγενορντ στην Eredivisie.

Ajax 1-6 Napoli



