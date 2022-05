Ο Κάρλο Αντσελότι δεν έχει ν' αποδείξει τίποτα και κανέναν, όμως, δέχεται ευχάριστα κάθε βοήθεια, όπως το έκανε με τους Κροος και Μαρσέλο στα κρίσιμα λεπτά του επαναληπτικού ημιτελικού με την Μάντσεστερ Σίτι.

Μπορεί να έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στις πέντε μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης, μπορεί πλέον να ετοιμάζεται για την 5η φορά που θα διεκδικήσει το Champions League φτάνοντας και στον φετινό τελικό του Παρισιού, όμως, παραμένει απόλυτα ταπεινός.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά γνωρίζει όταν έχει άτομα δίπλα του που μπορούν να τον εμπνεύσουν. Κάπως έτσι, ο Ιταλός κόουτς της Ρεάλ εμπιστεύθηκε όσα είχαν να του πουν οι Κροος και Μαρσέλο στα τελευταία λεπτά της ρεβάνς των ημιτελικών με την Μάντσεστερ Σίτι, με το βίντεο που κυκλοφορεί ν' αποτυπώνει την τρομερή στιγμή.

«Ζήτησε την άποψή μας ως πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές που είμαστε και ήθελε να του πούμε ποιους να κάνει αλλαγή στην παράταση. Η κατάσταση είναι τέτοια που αποδεικνύει πόσο τρομερός προπονητής είναι και πόσο καλά δουλεύει με την ομάδα. Έτσι τον βοηθήσαμε κι εμείς όσο μπορούσαμε» είπε ο Κροος.

Toni Kroos: "Ancelotti asked for the opinion of the experienced players on who he should sub on at extra-time. This situation describes him perfectly as a coach and is why he works so well with the team. pic.twitter.com/bZFlNzSYCX