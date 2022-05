Ο Κάρλο Αντσελότι αφήνει πίσω την LaLiga που κατέκτησε με την Ρεάλ και βάζει πλέον στόχο την ανατροπή της κατάστασης με την Σίτι και την δική του ιστορική παρουσία στον τελικό του Champions League.

Η «βασίλισσα» έφτασε άνετα στο 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας της σε μια πολύ ιδιαίτερη σεζόν για τις Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Ιταλό κόουτς να γίνεται ο μοναδικός που έχει αναδειχθεί πλέον πρωταθλητής σε Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, Ιταλία και Γαλλία.

Μετά από αυτό το τρομερό κατόρθωμα, ετοιμάζεται και για κάτι μοναδικό στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αυτό θέλει λίγη μεγαλύτερη προσπάθεια μετά το 4-3 της Σίτι στον πρώτο ημιτελικό, την περασμένη εβδομάδα.

Αν η Ρεάλ καταφέρει ν' ανατρέψει την κατάσταση και περάσει εκείνη στον τελικό του Παρισιού για να διεκδικήσει το τρόπαιο την 21η του Μάη, τότε, ο προπονητής των «μερένγκες» θα γίνει ο πρώτος που θα έχει διεκδικήσει το «ιερό δισκοπότηρο» πέντε φορές, μετά το 2003, το 2005, το 2007 και το 2014.

Ο μοναδικός τίτλος που του ξέφυγε, φυσικά ήταν εκείνος της Πόλης όπου η Λίβερπουλ έγραψε το έπος της επαναφοράς από το 3-0 του πρώτου μέρους στο 3-3 των 90' και πήρε την κούπα στα πέναλτι με τον Ντούντεκ...

🏆 Serie A

🏆 Premier League

🏆 Ligue 1

🏆 Bundesliga

🏆 LaLiga



Carlo Ancelotti becomes the first manager in history to win all 5 major European leagues 👏 pic.twitter.com/1fl6oNqiwK