Κλοπ: «Λες και είναι ο πρώτος μας τελικός εδώ και 20 χρόνια» (vid)

Εκστασιασμένος ήταν ο Γιούργκεν Κλοπ για την ανατροπή που έκανε η ομάδα του αλλά και για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Champions League.

Μετά το εισιτήριο που πήρε για τον τελικό στις 28 Μαΐου στο «Σταντ ντε Φρανς», η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που φτάνει στους τελικούς Champions League, FA Cup και League Cup μέσα σε μία σεζόν!

Ο Γερμανός τεχνικός δεν θα μπορούσε να μην είναι ευτυχισμένος μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Βιγιαρεάλ και μιλώντας στο BT Sport αναφέρθηκε στην επιτυχία της ομάδας του αλλά και στην Βιγιαρεάλ της οποίας έβγαλε το καπέλο.

«Λες και ήταν ο πρώτος μας τελικός εδώ και 20 χρόνια. Είναι απίστευτο γιατί το κάναμε μόνοι μας αρκετά δύσκολο. Γνωρίζαμε από πριν ότι αυτό μπορούσε να συμβεί, όμως έχει σημασία το πως αντιδράς. Το ότι σκόραραν μετά από δύο λεπτά, ήταν φυσικά το αντίθετο από αυτό που επιθυμούσαμε.

Σεβασμό στη Βιγιαρεάλ. Πρέπει να πω ότι το γήπεδο, η ομάδα και ο προπονητής, είναι απίστευτοι. Eίπα στους παίκτες μου ναι έχουν το μομέντουμ, αλλά δεν τους ανήκει. Δεν είναι το ποιος μπήκε (κι άλλαξε το παιχνίδι), είναι τι έγινε όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε».

