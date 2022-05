Η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που φτάνει στους τελικούς Champions League, FA Cup και League Cup μέσα σε μία σεζόν!

Η Λίβερπουλ μοιάζει ασταμάτητη στην πορεία της για το «quadruple»! Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ στην Premier League βρίσκεται έναν βαθμό μακριά από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι, κατέκτησε το League Cup κόντρα στην Τσέλσι, απέκλεισε τους «Πολίτες» και βρίσκεται στον τελικό του FA Cup, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι και το βράδυ της Τρίτης (3/5) πέρασε με το «διπλό» από την έδρα της Βιγιαρεάλ και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Champions League. Η Λίβερπουλ έγραψε ακόμια μια «χρυσή» σελίδα στην ιστορία της, καθώς έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που έφτασε σε τελικούς Champions League, FA Cup και League Cup μέσα στην ίδια σεζόν

