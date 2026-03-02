Σλοτ: «Τα περισσότερα ματς της Premier League δεν μου είναι ευχάριστα»

Την αποκάλυψη ότι τα περισσότερα ματς της Premier League δεν του είναι ευχάριστα έκανε ο Άρνε Σλοτ, κατακρίνοντας την έμφαση που δίνεται στις στημένες μπάλες.

Για πολλούς, η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, ωστόσο για τον Άρνε Σλοτ, δεν είναι όλα ρόδινα. Ο προπονητής της Λίβερπουλ μίλησε ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Γουλβς και εξήγησε πως τα περισσότερα ματς της μεγάλης κατηγορίας της Αγγλίας δεν του είναι ευχάριστα, λόγω της τεράστιας έμφασης που δίνεται πλέον στις στημένες φάσεις!

Όπως είπε, «βλέπω έναν αγώνα Eredivisie την εβδομάδα και βλέπω να καταλογίζονται φάουλ στους τερματοφύλακες, σκέφτομαι “ουάου, αυτή είναι μεγάλη διαφορά”. Εδώ σχεδόν μπορείς να ρίξεις μπουνιά στο πρόσωπο σε έναν τερματοφύλακα... Στην ποδοσφαιρική μου καρδιά δεν αρέσει αυτό, με κάνει να σκέφτομαι την Μπαρτσελόνα πριν από 15 χρόνια. Κάθε Κυριακή εύχεσαι να έπαιζαν εκείνοι. Τα περισσότερα ματς της Premier League που βλέπω δεν μου είναι ευχάριστα».

Όλα αυτά την ώρα που το 17,6% των φετινών γκολ στην Premier League έχουν προέλθει από κόρνερ, με ολοένα και περισσότερες ομάδες να προσπαθούν να πάρουν στοιχεία από την τακτική της Άρσεναλ, που έχει μετατρέψει τις εκτελέσεις από το σημαιάκι σε... κίνδυνο-θάνατο για τις αντίπαλες άμυνες.