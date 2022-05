Κλοπ: «Ποτέ δεν ξέρεις αν θα έχουμε άλλη ευκαιρία σε ημιτελικό Champions League» (vid)

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ενόψει της ρεβάνς με τη Βιγιαρεάλ ο Γιούργκεν Κλοπ, τονίζοντας πως η Λίβερπουλ πρέπει να είναι προσεκτική προκειμένου να βρεθεί στον τελικό του Champions League.

Λίβερπουλ εναντίον Βιγιαρεάλ, πράξη... δεύτερη! Μετά τη νίκη των Reds με 2-0 στο «Ανφιλντ» και το προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Champions League, οι δυο πλευρές μετρούν πλέον αντίστροφα για τη ρεβάνς που θα ξεκαθαρίσει μια και καλή τον μεγάλο νικητή.

Ενόψει της αναμέτρησης στο «Θεράμικα» (3/5), ο Γιούργκεν Κλοπ στάθηκε στις δυσκολίες που κρύβει ο ημιτελικός και τόνισε πως οι παίκτες του πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία οπό τη στιγμή που κανείς δεν γνωρίσει αν θα βρεθούν ξανά σε ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

«Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Ποτέ δεν ξέρεις αν θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία σε έναν ημιτελικό. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα, αλλά χρειάζεσαι τύχη, οπότε καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί. Θα είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να πάμε στον τελικό. Εάν η Βιγιαρεάλ μάς νικήσει, συγχαρητήρια και τέλος» ήταν τα λόγια του Γερμανού τεχνικού.

🗣 "You never know if you will reach the semi-final again"



🗣 "We have an exceptional team here and nothing is for granted"



Klopp looks ahead of Liverpool's game with Villarreal 👇 pic.twitter.com/HkTV9G2hM3