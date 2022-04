Κλοπ: «Αν δεν είσαι ο Μέσι ή ο Ρονάλντο πρέπει να κατακτήσεις κάτι για την Χρυσή Μπάλα» (vid)

Για τον Σαντιό Μανέ και τις πιθανότητες που έχει να κερδίσει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας, μίλησε ο Γιούργκεν Κλοπ.

Η Λίβερπουλ νίκησε με 2-0 την Βιγιαρεάλ κι έκανε άλμα πρόκρισης στον τελικό του Champions League, για τρίτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Σαντιό Μανέ ήταν ο «συγγραφέας» του δεύτερου τέρματος που «κλείδωσε» τη νίκη των «Reds» κόντρα στο «κίτρινο υποβρύχιο». Ο Σενεγαλέζος συνεργάστηκε άψογα με τον Μοχάμεντ Σαλάχ και έπειτα από ωραία προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε και τα 31 τέρματα στην καριέρα του στη διοργάνωση.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός ο οποίος είναι έχει ήδη κατακτήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με τη Σενεγάλη και το Λιγκ Καπ με την Λίβερπουλ μπορεί να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο τις επόμενες εβδομάδες -αυτόν του Champions League- και να θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για τη Χρυσή Μπάλα.

Ερωτηθείς για τις πιθανότητες να δει τον Μανέ να θριαμβεύει στη Χρυσή Μπάλα, που θα απονεμηθεί το φετινό καλοκαίρι, ο Γιούργκεν Κλοπ τόνισε πως στο τέλος της σεζόν θα πρέπει η ομάδα του να κατακτήσει τουλάχιστον το Champions League, ώστε να φτάσει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας στον Σενεγαλέζο αστέρα.

«Ο Σαντιό είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και παγκόσμιας κλάσης. Δεν έχω καμία σχέση με τη Χρυσή Μπάλα και τέτοια πράγματα. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι για εμάς ξανά απόψε. Αλλά δεν καταλαβαίνω πώς μπορείτε να μου κάνετε αυτή την ερώτηση, όταν δεν έχει τελειώσει η σεζόν.

Ιστορικά, πρέπει να κερδίσεις κάτι για να κερδίσεις τη Χρυσή Μπάλα. Αν δεν είσαι ο Μέσι ή ο Ρονάλντο, πιθανότατα πρέπει να κερδίσεις το Champions League, κάτι που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα. Δώσε μας λοιπόν ένα λίγες εβδομάδες και θα δούμε. Ο Σάντιο θέλει να βοηθήσει την ομάδα και αυτό μου αρέσει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου.

Όταν η Λίβερπουλ κατέκτησε για τελευταία φορά το Champions League το 2019, ο Λιονέλ Μέσι θριάμβευσε στη Χρυσή Μπάλα αφήνοντας πίσω του τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

📺 Jurgen Klopp on Sadio Mane:



"He is an outstanding player - I have nothing to do with the Ballon d'Or nominations, I don't really understand it to be honest. He is world class." 🔴 pic.twitter.com/7XY2DRLTy9