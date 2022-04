Ο Καρίμ Μπενζεμά έχει... ήδη κάνει όλη τη δουλειά για την πρόκριση της Ρεάλ στα ημιτελικά του Champions League και οι Γάλλοι συνεχίζουν να του δείχνουν πως τον θεωρούν το απόλυτο φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα.

Η Ρεάλ υποδέχεται την Τσέλσι για να τελειώσει και τυπικά την πρόκριση στους «4» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και φυσικά τα χρωστάει όλα στον Καρίμ Μπενζεμά για τα μαγικά που έκανε προ μιας εβδομάδας στο Λονδίνο.

Ο Γάλλος με χατ-τρικ σε διαδοχικές αναμετρήσεις στ' αστέρια έχει βάλει την «βασίλισσα» σε θέση απόλυτου οδηγού και η Equipe κυκλοφορεί το πρωί της Τρίτης ενόψει του επαναληπτικού με τους «μπλε», με τον αστέρα της Ρεάλ να δείχνει το απόλυτο ατομικό τρόπαιο. Τη Χρυσή Μπάλα.

Και φυσικά ο γαλλικός Τύπος αβαντάρει όσο μπορεί τον Μπενζεμά για την κατάκτηση του βραβείου, τώρα που είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία, αφού Κριστιάνο και Μέσι δεν έχουν καταφέρει να βρεθούν στο προσκήνιο, ενώ, ο Λεβαντόφσκι ίσως αυτή τη στιγμή μπαίνει κάτω από τον πρώτο σκόρερ των Μαδριλένων.

The cover of L'equipe.



