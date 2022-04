O Ντιέγκο Σιμεόνε δεν θα έχει στη διάθεση του τον τραυματία, Χοσέ Μαρία Χιμένες και τον τιμωρημένο, Γιανίκ Καράσκο στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Champions League κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (5/4, 22:00).

H Aτλέτικο Μαδρίτης ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Champions League κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» (5/4, 22:00) και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανακοίνωσε την αποστολή με την οποία θα ταξιδέψει στην Αγγλία. Ο «Τσόλο» δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του «leader» της αμυντικής του γραμμής, Χοσέ Μαρία Χιμένες, ο οποίος ταλαιπώρειται από μυϊκό τραυματισμό που αποκόμισε στο ματς πρωταθλήματος με την Αλαβές. Εκτός από τον Ουρουγουανό στόπερ εκτός αποστολής έμεινε και ο Γιανίκ Καράσκο, ο οποίος θα εκτίσει την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της ποινής του για την κόκκινη κάρτα που είδε κόντρα στην Πόρτο.

The squad list for the first leg of the Champions League quarterfinals! 👇 pic.twitter.com/i1XXmwIivn