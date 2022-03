Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League γυναικών (5-2), στο ιστορικό πρώτο Clasico που διεξάγεται στο «Καμπ Νόου» και με προσέλευση ρεκόρ για το άθλημα που ξεπέρασε τις 91.500!

Ιστορική αναμέτρηση για το ποδόσφαιρο, εμφατική Μπαρτσελόνα στο παρθενικό Clasico που διεξάγεται ποτέ στο «Καμπ Νόου». Μπροστά στον αριθμό-ρεκόρ για αγώνα γυναικών των 91.533 θεατών, οι Μπλαουγκράνα συνέτριψαν τη Ρεάλ Μαδρίτης με 5-2 και σε συνδυασμό με τη νίκη στη Μαδρίτη (1-3) συνέχισαν πανηγυρικά την πορεία της υπεράσπισης της κούπας με τα μεγάλα αυτιά που κατέκτησαν πέρυσι.

SCENES at the Camp Nou 💙❤️

Xavi and Carles Puyol taking in the first women's Clásico at the Camp Nou 😎



