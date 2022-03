«Λαοθάλασσα» φιλάθλων της Μπαρτσελόνα σχηματίστηκε έξω από το «Καμπ Νόου» αρκετές ώρες πριν από τη ρεβάνς του Clasico γυναικών, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί μπροστά σε 90.000 θεατές!

Το κοινό της Μπαρτσελόνα ζει κι αναπνέει για την πρώτη «μονομαχία» με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League γυναικών. Έχοντας σφραγίσει sold-out δύο μήνες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, η ώρα έφτασε για τη ρεβάνς του «Καμπ Νόου», όπου όπως όλα δείχνουν θα σημειώσει νέο ρεκόρ προσέλευσης στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών με περίπου 90.000 θεατές!

Εκατοντάδες εξ αυτών δεν έβλεπαν την ώρα για την έναρξη του αγώνα (19:45) και συγκεντρώθηκαν έξω από τις πύλες του «Καμπ Νόου» αρκετές ώρες πριν, δημιουργώντας τρομερή ατμόσφαιρα με σημαίες των Μπλαουγκράνα και συνθήματα.

Σημειώνεται ότι η υπερασπιζόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης με MVP την κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, Αλέξια Πουτέγιας, είχε νικήσει στη Μαδρίτη και στον πρώτο προημιτελικό με ανατροπή (1-3).

The scenes outside of Camp Nou ahead of the Women's El Clasico 🥳 pic.twitter.com/oack7kFOw0