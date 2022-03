Γι' ακόμη μία φορά ο Πολ Σκόουλς δεν δίστασε να ασκήσει έντονη κριτική στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την επιλογή της να προσλάβει τον Ραλφ Ράνγκνικ στην τεχνική ηγεσία της.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρνείται να σηκώσει κεφάλι καθώς αυτή τη φορά αποκλείστηκε από το Champions League και πλέον δεν της έχει μείνει κανένας τίτλος να διεκδικήσει.

Η τροπαιοθήκη των «κόκκινων διαβόλων» παραμένει άδεια, καθώς τελευταία φορά που κατέκτησαν πρόσθεσαν κάποιον τίτλο ήταν εκείνος του Europa League το 2017. Δηλαδή πριν από πέντε χρόνια. Τα 714 εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν σε μεταγραφές, δεν απέδωσαν καρπούς κι έτσι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει αρχίσει να σκέφτεται ήδη την επόμενη σεζόν.

Ο αποκλεισμός από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αποτέλεσε αφορμή για τον Πολ Σκόουλς να ασκήσει ξανά έντονη κριτική στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά και στον Ραλφ Ράνγκνικ, τον οποίο δεν θεωρεί ικανό για να προπονήσει την ομάδα.

«Δεν ξέρω πώς επιλέχθηκε για να προπονήσει αυτόν τον σύλλογο, δεν ξέρω. Η εύρεση ενός κατάλληλου προπονητή είναι κάτι σημαντικό. Υπάρχει ταλέντο σε αυτή την ομάδα. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται αυτός ο σύλλογος για να πλησιάσει ξανά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι ένας προπονητής σε καλή κατάσταση. Εάν ο Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν σήμερα στον πάγκο, η Γιουνάιτεντ θα είχε προχωρήσει στο Champions League. Έχουμε υποφέρει πολύ και υπάρχουν πολλά να υποφέρουμε μέχρι να επιστρέψουμε εκεί που θέλουμε να είμαστε», ανέφερε ο παλαίμαχος μέσος της Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς στο BT Sport.

Paul Scholes thinks Man United wins if Simeone was their manager. pic.twitter.com/mBIwWyXVEY