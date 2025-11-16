Ο θρυλικός προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» αναφέρθηκε στην... αγαπημένη του μεταγραφή, ενώ σχολίασε και τα όσα αφορούν τον Αμορίμ.

Πολλοί λένε πως αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε πρόσωπο, αυτό θα ήταν του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Του προπονητή με τον οποίο ο σύλλογος «γιγαντώθηκε» στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα και κατέκτησε κάθε πιθανό τίτλο.

Επομένως, όταν ο θρυλικός τεχνικός καταθέτει τις απόψεις του για το κλαμπ, όλοι -οφείλουν να- σιωπούν και να ακούν ευλαβικά....

Ο Σκωτσέζος μίλησε στο Raceday RTV για τον ποδοσφαιριστή που τον έχει εκπλήξει, αναφερόμενος στον τερματοφύλακα, Σένε Λάμενς με τα καλύτερα λόγια και λέγοντας πως ο Βέλγος κάνει «εξαιρετικές εμφανίσεις».

«Λοιπόν, οι μεταγραφές... ο προπονητής έχει μερικές καλές μεταγραφές. Ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας ήταν εξαιρετικός, έχει παίξει μόνο τρία ή τέσσερα παιχνίδια και φαίνεται πολύ καλός.»

Έπειτα, αναφέρθηκε και στους Μπουμό, Κούνια, ενώ μίλησε και για τον Ρούμπεν Αμορίμ, λέγοντας πως η κατάσταση βελτιώνεται.

«Φυσικά, οι Μπουμό και Κούνια, οι νέοι παίκτες από Γουλβς και την Μπρέντφορντ, έχουν προσθέσει κάτι σε αυτό. Ελπίζω ο προπονητής να έχει λίγη επιτυχία, γιατί στη Γιουνάιτεντ χρειάζεται να έχεις επιτυχία. Η κατάσταση βελτιώνεται.

Νομίζω ότι οι συνεχόμενες νίκες είναι κάτι που ομάδες όπως η Γιουνάιτεντ θα πρέπει πάντα να περιμένουν. Αλλά έχοντας περάσει από έναν κύκλο όπου η βελτίωση πρέπει να έρθει με την αναμονή και την υπομονή, το απολαμβάνουν τώρα».