Premier League: Διχασμένη η Λίγκα για το προτεινόμενο salary cap
Η Premier League ετοιμάζεται να ψηφίσει στις 21 Νοεμβρίου ένα νέο πακέτο οικονομικών κανονισμών που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια σε μερικές από τις ομάδες της. Η όλη συζήτηση αφορά το «top-to-bottom anchoring», ένα σύστημα που θα περιορίζει το πόσα μπορεί να ξοδέψει μια ομάδα για το ρόστερ της, ανεξάρτητα από τα έσοδά της.
Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, καμία ομάδα δε θα μπορεί να δαπανά περισσότερο από πέντε φορές το ποσό που λαμβάνει η μικρότερη ομάδα της κατηγορίας από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα έπαθλα.
Δείτε ΕπίσηςPremier League: Η… υπερδύναμη της Σάντερλαντ
Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από συλλόγους όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άστον Βίλα, που πέρσι είχαν ψηφίσει κατά της εν λόγω πρότασης. Αντιρρήσεις εκφράζει και η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Μαέτα Μολάνγκο, να προειδοποιεί μέσω συνέντευξής του στο BBC πως η απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε νομικές συγκρούσεις και σε μία γενικότερη πόλωση μέσα στη Λίγκα.
Παράλληλα, οι ομάδες θα κληθούν να ψηφίσουν και για το λεγόμενο squad-cost ratio, το οποίο θα επιτρέπει δαπάνες έως το 85% των εσόδων για μισθούς και μεταγραφές, στα πρότυπα της UEFA που εφαρμόζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της όριο 70%.
🔺 EXCLUSIVE: The Premier League could find itself at war with its own players if it brings in a salary cap, with the PFA meeting all 20 top-flight captains before a vote on the ‘anchoring’ rule.— Times Sport (@TimesSport) November 12, 2025
Full story by @Lawton_Times and @martynziegler ⬇️https://t.co/ND2MD5igvv
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.