Διχασμός στην Premier League εν όψει της κρίσιμης ψηφοφορίας της 21ης Νοεμβρίου, όπου οι ομάδες καλούνται να αποφασίσουν για νέους οικονομικούς κανονισμούς.

Η Premier League ετοιμάζεται να ψηφίσει στις 21 Νοεμβρίου ένα νέο πακέτο οικονομικών κανονισμών που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια σε μερικές από τις ομάδες της. Η όλη συζήτηση αφορά το «top-to-bottom anchoring», ένα σύστημα που θα περιορίζει το πόσα μπορεί να ξοδέψει μια ομάδα για το ρόστερ της, ανεξάρτητα από τα έσοδά της.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, καμία ομάδα δε θα μπορεί να δαπανά περισσότερο από πέντε φορές το ποσό που λαμβάνει η μικρότερη ομάδα της κατηγορίας από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα έπαθλα.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από συλλόγους όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άστον Βίλα, που πέρσι είχαν ψηφίσει κατά της εν λόγω πρότασης. Αντιρρήσεις εκφράζει και η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Μαέτα Μολάνγκο, να προειδοποιεί μέσω συνέντευξής του στο BBC πως η απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε νομικές συγκρούσεις και σε μία γενικότερη πόλωση μέσα στη Λίγκα.

Παράλληλα, οι ομάδες θα κληθούν να ψηφίσουν και για το λεγόμενο squad-cost ratio, το οποίο θα επιτρέπει δαπάνες έως το 85% των εσόδων για μισθούς και μεταγραφές, στα πρότυπα της UEFA που εφαρμόζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της όριο 70%.