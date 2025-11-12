Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δημιουργεί ελπίδες... κουρέματος στον Φρανκ Ίλετ, τον πιο διαβόητο οπαδό της αυτή τη στιγμή.

Όλο το ποδοσφαιρικό διαδίκτυο ασχολείται με το πότε αυτός ο... τύπος κουρευτεί. Άλλοι τον συναισθάνονται, άλλοι θεωρούν πως βάζει μέχρι και πίεση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το σίγουρο είναι πως ο Φρανκ Ίλετ ή αλλιώς «United Strand» παραμένει πιστός στο προσωπικό του στοίχημα.

Πριν από 403 ημέρες υποσχέθηκε πως δεν θα κουρευτεί ξανά μέχρι οι Κόκκινοι Διάβολοι να κάνουν πέντε σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Όπως καταλαβαίνετε ξεκίνησε με μαλλί γουλί και τώρα έχει γίνει... θάμνος. Η καλή απόδοση της ομάδας του Αμορίμ στις τρεις νίκες κόντρα σε Σάντερλαντ, Λίβερπουλ και Μπράιτον γέννησε μια μικρή ελπίδα, αλλά ακολούθησαν οι δύο ισοπαλίες απέναντι σε Νότιγχαμ και Τότεναμ.

Day 402 of not cutting my

hair until @ManUtd win 5 games in a row! CUTTING



Current Streak - 0/5 pic.twitter.com/HxT56Jwthi November 11, 2025

Πλέον όμως ο «United Strand» μπορεί να νιώθει πιο αισιόδοξος από ποτέ για... ψαλίδι. Κι αυτό διότι, βάσει αριθμών, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει το πιο βατό πρόγραμμα από όλες τις ομάδες της Premier League στις πέντε επόμενες αγωνιστικές. Το συγκεκριμένο metric υπολογίζεται από τον μέσο όρο των θέσεων των επόμενων αντιπάλων της.

Στο επόμενο διάστημα λοιπόν, οι Κόκκινοι Διάβολοι, που είναι ούτως ή άλλως βελτιωμένοι, θα αντιμετωπίσουν τις Έβερτον (εντός), Κρίσταλ Πάλας (εκτός), Γουέστ Χαμ (εντός), Γουλβς (εκτός), Μπόρνμουθ (εντός). Εύκολα παιχνίδια στην Premier League δεν υπάρχουν φυσικά, όμως αυτή φαντάζει μια από τις καλύτερες ευκαιρίες που θα έχει μέσα στη σεζόν η Γιουνάιτεντ για να καταφέρει να στείλει τον viral οπαδό της στον κουρέα.