Μετά τη διακοπή της χορηγικής συμφωνίας ύψους 40 εκατ. τον χρόνο, η UEFA αφαίρεσε το όνομα της «Gazprom» από τις διαφημιστικές πινακίδες, αντικαθιστώντας το με τη λέξη «ειρήνη» στα ουκρανικά και τα αγγλικά.

Μετά από 15 χρόνια άρρηκτης συνεργασίας, η UEFA διέκοψε τη χορηγία της Gazprom ύψους 40 εκατ. ευρώ τον χρόνο με συνοπτικές διαδικασίες, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η διοργανώτρια αρχή προχώρησε με αφετηρία τις αναμετρήσεις των «16» σε Champions League και Europa League στην αντικατάσταση όλων των επιγραφών στις διαφημιστικές πινακίδες που έφεραν το όνομα του ενεργειακού κολοσσού, αποφασίζοντας σε συνεννόηση με όλες τις ομάδες να εμφανίζεται η λέξη «ειρήνη» στα αγγλικά και τα ουκρανικά.

Η κίνηση αυτή είναι μία ακόμα έκφραση συμπαράστασης και συνασπισμού των ευρωπαϊκών φορέων με τον ουκρανικό λαό, καθώς μαίνεται ο πόλεμος στην πατρίδα τους.

UEFA’s #UCL branding and hoardings around the pitch, notably sans Gazprom tonight, obviously. Instead they’ve simply gone with “Peace” pic.twitter.com/ioaOHJtLzp