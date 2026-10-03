Ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε τη βόλτα του στην Τούμπα κι εμφανίστηκε ευδιάθετος.

Ο σπουδαίος Γιούργκεν Κλοπ βρίσκεται για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Τούμπα. Ο τεχνικός της εθνικής Γερμανίας έκανε την αναγνωριστική του βόλτα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του ΠΑΟΚ, όσο έδινε τη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Γερμανός τεχνικός στις συζητήσεις με ορισμένους παίκτες και στελέχη της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ήταν ευδιάθετος, ενώ δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με όσους υπαλλήλους του γηπέδου και δημοσιογράφους, που ζήτησαν μία selfie.

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