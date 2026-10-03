Σάκοτα: «Ήταν μήνυμα πως είμαστε εδώ, σχέση αγάπης με τον κόσμο» - Τι είπε για Ερτέλ, Πίνκνεϊ

O Nτράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην εικόνα της ΑΕΚ με το Μαρούσι και αναφέρθηκε στους Πίνκνεϊ και Ερτέλ

Η ΑΕΚ επικράτησε του Αμαρουσίου με 91-70 έχοντας ως κορυφαίους τους Πίνκνεϊ, Τζόζεφ και Νόλεϊ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στον ρυθμό που θα βρίσκει η ομάδα του ματς με ματς, ενώ αναφέρθηκε στην παρουσία του Ερτέλ και του Πίνκνεϊ.

«Σημασία είχε να ξεκινήσουμε με νίκη και να μην παίζαμε έτσι όπως παίζαμε θα ήμασταν ευχαριστημένοι. Ο λόγος γνωστός. Το Μαρούσι είχε κάποια θέματα και αυτό έπαιξε ρόλο. Όταν ξεκινάς όλα τα παιχνίδια μπορούν να δείξουν τα προβλήματα. Πρέπει να δουλέψουμε στην άμυνα, είχαμε 17 χαμένα ριμπάουντ και στη χημεία. Ήταν μια νίκη με μήνυμα πως εδώ είμαστε», είπε αρχικά.

Για το πότε θα είναι έτοιμη η ΑΕΚ: «Ξεκινήσαμε 19 Αυγούστου και δεν έχουμε όλη την ομάδα εδώ. Να μπουν όλοι και να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Μέσα από τα παιχνίδια θα βρίσκουμε ρυθμό. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που θα παίξουμε με αντιπάλους υψηλού επιπέδου. Θα έχουμε δυσκολίες και περιμένουμε να έχουμε περισσότερες λύσεις. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι πως κάποια στιγμή θα δούμε άλλες δυνατότητες στην άμυνα. Μας έλειπαν οι 4 πιο αθλητικοί παίκτες που έχουμε».

Για τον Πίνκνεϊ και το καλό ματς που εκανε: «Ο Πίνκνεϊ από τη μέρα που ήρθε είναι πολύ διαφορετικός. Έχει δέσει. Έπρεπε να παίζει παραπάνω αναγκαστικά. Μέχρι σήμερα ακόμα μαθαίνει το ρόλο του, αλλά θα μας βοηθήσει μέχρι να επιστρέψουν οι απόντες».

Για την αποθέωση του κόσμου προς το πρόσωπο του: «Είναι πολύ ευχάριστο όταν γίνεσαι ένας από τον κόσμο. Είσαι κομμάτι της ιστορίας. Γίνεται μια σχέση αγάπης. Με την ευκαιρία να πω ότι έχω υπογράψει μέχρι το 2030, έχω υπογράψει έναν χρόνο σαν προπονητής. Μετά το τέλος της προπονητικής θα βοηθήσω με την εμπειρία μου σε άλλα πράγματα. Έτσι σκέφτομαι, να είμαστε στην ΑΕΚ».

Για το αν έκανε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση η ομάδα: «Θέλω να πω ότι μας βοήθησε το γεγονός που το Μαρούσι δεν είχε όλους τους παίκτες του. Σίγουρα θα έχουν άλλο πρόσωπο στην περιφέρεια. Είχαμε αυτή την ευκολία και το λέω γιατί οι επόμενοι αντίπαλοι θα είναι πιο δυνατοί. Είμαστε προς το παρόν ευχαριστημένοι επειδή είναι στο ξεκίνημα πολλά άγνωστα πράγματα. Όλοι τελείωσαν χωρίς πρόβλημα και θέλουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα στην άμυνα που θα μας δώσει βοήθειες. Μπορώ να είμαι ευχαριστημένος με κάποιες επιλογές και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη ρυθμού. Είναι το στυλ μας να μοιράζουμε καλά τη μπάλα και να τρέχουμε».

Για τον Ερτέλ και την εμπειρία του: «Είναι παίκτης με μεγάλη εμπειρία και προσφέρει. Υπάρχουν πολλές ομάδες και σε άλλα πρωταθλήματα που δυναμώνουν και χρειάζονται παίκτες. Ο Ντε Κολό πήγε στη Φενέρ σαν πρωταγωνιστής όχι μόνο να βοηθάει. Είναι η εμπειρία και όσα μπορεί να κάνει ο Ερτέλ, σαφώς περισσότερα απ' όσα μπορεί να κάνει. Είναι λίγες μέρες μαζί μας. Θα βελτιωθεί κι άλλο, τα σουτ θα μπουν. Έχει πολύ καλά ποσοστά στα σουτ».