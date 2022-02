Η UEFA μετά την μετάθεση του φετινού τελικού του Champions League από την Αγία Πετρούπολη στο Παρίσι κινείται για να «σπάσει» το μεγάλο χορηγικό συμβόλαιο με τη Gazprom, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το 2024.

Η UEFA βρέθηκε μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και εν τέλει επέλεξε τον «δρόμο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αλλαγή έδρας του φετινού τελικού του Champions League από την «Gazprom Arena» της Αγίας Πετρούπολης στο «Parc des Princes» του Παρισιού και πλέον κινείται και για την «απεμπλοκή» της από τη Gazprom!

Η ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου είναι εδώ και μια δεκαετία ο βασικός χορηγός του Champions League, με τις δυο πλευρές να έχουν υπογράψει χορηγική συμφωνία για όλες τις εθνικές διοργανώσεις μέχρι το 2024 με deal ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν, όμως σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η UEFA έχει ζητήσει ήδη νομικές συμβουλές ώστε να σπάσει το «χρυσό» συμβόλαιο.

