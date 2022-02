Μακριά από τις χώρες τους λόγω της εμπόλεμης κατάστασης καλούνται ν' αγωνιστούν στα τυπικά εντός έδρας ματς, οι ρωσικές και οι ουκρανικές ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA, όπως αποφάσισε η Ομοσπονδία.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία με την εισβολή στην Ουκρανία δεν αφήνει περιθώρια για αθλητισμό και φυσικά, το μυαλό όλων εκεί είναι πολύ μακριά από τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Η UEFA, λίγο μετά την ανακοίνωση για την μετακίνηση του τελικού του Champions League στο Παρίσι και το Stade de France, γνωστοποίησε και την απόφαση για τη συμμετοχή των ρωσικών και των ουκρανικών κλαμπ στις διοργανώσεις της.

Οι σύλλογοι των δύο χωρών καλούνται πλέον να παίξουν σε ουδέτερο έδαφος τα εντός έδρας παιχνίδια τους μέχρι νεοτέρας, λόγω και της έναρξης του πολέμου από τους Ρώσους...

