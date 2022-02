Στην πόλη του φωτός και το Stade de France θα διεξαχθεί ο φετινός τελικός του Champions League έπειτα από απόφαση της UEFA να πάρει το παιχνίδι μακριά από τη Ρωσία!

Η Αγία Πετρούπολη χάνει τον μεγάλο τελικό της φετινής σεζόν για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έπειτα από την απόφαση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και την έναρξη του πολέμου.

Η UEFA, έχει ήδη αποφασίσει να μην διεξαχθεί το σπουδαίο ματς της 28ης του Μάη σε ρωσικό έδαφος και μάλιστα, την τεράστια τιμή θα την έχει το «Stade de France» του Παρισιού.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεκσάντερ Τσεφέριν, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν την Πέμπτη και οι δυο τους συζήτησαν την ετοιμότητα της πόλης του φωτός για να φιλοξενήσει την σπουδαιότερη αναμέτρηση του Champions League για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

The 2021/22 #UCLfinal will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.



The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.



Full statement ⬇️