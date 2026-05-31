Παίκτης του Κολοσσού θα είναι μέχρι το 2028 ο Νίκος Τσιακμάς.

Την Παρασκευή ο Κολοσσός ανακοίνωσε την ανανέωση με τον Ζώη Καράμπελα μέχρι το 2028. Οι Ροδίτες έχουν ανακοινώσει και την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άρη Λυκογιάννη, για κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

Τώρα έρχεται η σειρά του Νίκου Τσιακμά. Ο Κολοσσός έκανε δικό του και τον Έλληνα γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι και το 2028. Την περσινή σεζόν, μέτρησε 22 παιχνίδια στη Stoiximan GBL, έχοντας κατά μέσο όρο 6,2 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.

Ακολουθούν και οι ανακοινώσεις των Γιώργο Καμπερίδη και Βασίλη Χρηστίδη το επόμενο διάστημα. Οι Ροδίτες ενισχύουν το ελληνικό τους στοιχείο ενόψει της νέας σεζόν.

Aναλυτικά

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Νίκο Τσιακμά για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Νίκος Τσιακμάς γεννήθηκε στο Βόλο στις 29 Οκτωβρίου του 1999 και με ύψος 1,88 μ., αγωνίζεται ως πόιντ γκαρντ. Ξεκίνησε το μπάσκετ σε ηλικία 5 ετών, στις ακαδημίες του Κολοσσού Ρόδου, στη συνέχεια επέστρεψε στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας και από το 2008 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Πάτρα.

Για μια οκταετία ήταν παίκτης του Έσπερου Πατρών και στη συνέχεια «μετακόμισε» στην εφηβική ομάδα του Προμηθέα, ενώ τα επόμενα τρία χρόνια (2019-2022) αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Πατρών. Τη σεζόν 2020/21 είχε σημαντική συμβολή στην άνοδο της ομάδας της Πάτρας στη μεγάλη κατηγορία.

Το 2022 ο Τσιακμάς φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, στον οποίο έμεινε μέχρι το 2024, καθώς από ‘κει υπέγραψε στον Ηρακλή. Την περσινή σεζόν, μέτρησε 22 παιχνίδια στη Stoiximan GBL, έχοντας κατά μέσο όρο 6,2 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.