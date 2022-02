Ο Κάρλο Αντσελότι αποκάλυψε πως ο βασικός του σέντερ φορ, Καρίμ Μπενζεμά θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν για τους «16» του Champions League.

Κόντρα στα «προγνωστικά», σύμφωνα με τα οποία ο Καρίμ Μπενζεμά θα έχανε την πρώτη μάχη της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρί Σεν Ζερμέν για τους «16» του Champions League, ο Γάλλος σέντερ φορ αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στον αγώνα της Τρίτης (15/2), στο Παρκ ντε Πρενς, όμως θα χάσει την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ (12/2, 17:15) για τη La Liga.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο Κάρλο Αντσελότι με τον προπονητή των Μαδριλένων να επιβεβαιώνει την επιστροφή του 34χρονου σέντερ φορ για το ματς των Παριζιάνων στο El Golazo de Gol. Θυμίζουμε πως ο διεθνής Γάλλος επιθετικός είχε τραυματιστεί στις 23 Ιανουαρίου στο παιχνίδι με την Έλτσε. Τη φετινή σεζόν ο Mπενζεμά αποτελεί τον πρώτο σκόρερ των «μερένγκες», έχοντας πετύχει 24 τέρματα και εννέα ασίστ, σε 28 συμμετοχές.

Παράλληλα τα καλά νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζονται, καθώς διαθέσιμος αναμένεται να είναι κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Γάλλος αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας, Φερλάν Μεντί.

🚨| Ferland Mendy will play against PSG, confirmed by Ancelotti. ✅ pic.twitter.com/ub7tdJ3byy