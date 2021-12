Λουίς Σουάρες: Από το κλάμα στον πάγκο, στο πλατύ χαμόγελο της πρόκρισης (pics)

Ο Λουίς Σουάρες είχε το πιο μεγάλο χαμόγελο στην πανηγυρική φωτογραφία της Ατλέτικο Μαδρίτης για την πρόκριση στα νοκ-άουτ, μετά το κλάμα στον πάγκο για τον τραυματισμό του.

Είναι από τα παραδείγματα που πέρα από τη φύση του ποδοσφαίρου και τα συναισθήματα που προκαλεί αυτό το άθλημα, αντιλαμβάνεται κανείς και την ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή κι ενός ανθρώπου που θέλει να είναι παρών στις μεγάλες στιγμές.

Στα 35 του ο Λουίς Σουάρες έβαλε τα κλάματα για τον τραυματισμό που τον οδήγησε στον πάγκο στο 13ο λεπτό ενός αγώνα σε φάση ομίλων του Champions League που θα έκρινε πρόκριση. Όχι για κάποιον τελικό, όχι για κάποιο τρόπαιο που περίμενε στα επίσημα τον κάτοχό του, αλλά για ένα παιχνίδι σε γκρουπ που θα οδηγούσε σε επόμενη φάση.

Ο Ουρουγουανός δεν ήθελε με τίποτα να χάσει αυτή την αναμέτρηση που ήταν για γερά νεύρα, που είδε τους παίκτες να καυγαδίζουν αρκετά και την Ατλέτικο να παίρνει στο φινάλε τη νίκη με το τελικό 3-1 και την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Πάντως, στ' αποδυτήρια, στην πανηγυρική φωτογραφία όλης της ομάδας του Σιμεόνε, ο Λουίς Σουάρες ήταν ευτυχισμένος. Μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα τα συναισθήματά του έκαναν μια τεράστια διαδρομή. Και κάπως έτσι είναι η μπάλα...

Luis Suarez was in tears on the bench after being forced off in the 13th minute through injury in Atletico's must-win match vs. Porto 💔 pic.twitter.com/OyNKvdSJWi