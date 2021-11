Γιουνάιτεντ: Ο Ρονάλντο μιλάει στο τέλος και πάντα με γκολάρες (vids)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει γλιτώσει ουκ ολίγες φορές την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από κάζο, σε τελευταία δευτερόλεπτα αγώνα, πετυχαίνοντας σημαντικά γκολ.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έχει κάθε λόγο να χαμογελάει που έχει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο ρόστερ της ομάδας του. Αυτή τη φορά ο Πορτογάλος αστέρας σκόραρε δύο τέρματα στο Μπέργκαμο κόντρα στην Αταλάντα και χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) στους «κόκκινους διαβόλους».

Έτσι, συνέχισε φέτος το κρεσέντο του με τα σημαντικά γκολ, δίνοντας πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του. Πλέον τα 13 από τα 15 φετινά γκολ του έχουν έρθει είτε όταν η Γιουνάιτεντ έχανε, είτε όταν ήταν ισόπαλη στο σκορ. Από την άλλη, τα 9 από τα 11 του τέρματα τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων» είτε έδωσαν τη νίκη, είτε ήταν γκολ ισοφάρισης, είτε έχουν δώσει προβάδισμα. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι ότι του Ρονάλντο του αρέσει να μιλάει στο τέλος...

Διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμποδίζει να γράφει ιστορία με χρυσά γράμματα και μάλιστα στην αγαπημένη του διοργάνωση, το Champions League. Ο Κριστιάνο μετράει πλέον 21 τέρματα το ημερολογιακό έτος 2021, ενώ παράλληλα έφτασε τα 139 στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, σε σύνολο 180 συμμετοχών.

Αξιο αναφοράς μάλιστα είναι το γεγονός ότι έγινε ο πρώτος σκόρερ της Γιουνάιτεντ, που βρίσκει δίχτυα σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια του Champions League, από τον Φαν Νιστερλόι, το 2004.

