Την ώρα που ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και οι παίκτες του προετοιμάζονται για την μάχη των ημιτελικών του Champions League κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, η διοίκηση κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για το απόλυτο «μπαμ» του καλοκαιριού: τη μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του έγκυρου Μαρσέλο Μπέχλερ, ο οποίος είχε βγάλει στην επιφάνεια τόσο τη μεταγραφή Νεϊμάρ όσο και την απόφαση του Αργεντινού να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα το περασμένο καλοκαίρι, οι Παριζιάνοι έχουν καταθέσει πρόταση στον αστέρα των Μπλαουγκράνα για συμβόλαιο 2+1 ετών.

Από την πλευρά του γαλλικού κλαμπ επικρατεί αυτοπεποίθηση ότι η προσφορά τους καλύπτει τα θέλω του Λέο, με την πορεία τους στο Champions League τα τελευταία δύο χρόνια να αποτελεί το «δυνατό» τους χαρτί.

Την ίδια στιγμή, η Μπαρτσελόνα φέρεται να βρίσκεται στο «πουθενά» αναφορικά με την πρόταση ανανέωσης, καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας και η τεράστια οικονομική «τρύπα» δεν της αφήνουν περιθώρια για το ποσό και τη φόρμουλα που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να τον κρατήσουν στον σύλλογο.

Βέβαια, είναι δεδομένο ότι όλα θα κριθούν μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, με τον Μέσι να έχει ξεκαθαρίσει μέσω του περιβάλλοντός του ότι είναι αφοσιωμένος στο αγωνιστικό σκέλος και πως την απόφασή του θα την πάρει μετά το τέλος των υποχρεώσεων της Μπάρτσα.

