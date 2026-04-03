Λίγες ημέρες πριν το πρώτο αντάμωμα με τη Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν λύγισε με 3-1 την Τουλούζ εντός έδρας και ξέφυγε στο +4 από τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1.

Ένα καταπληκτικό βολέ του Ντεμπελέ στο 23' άνοιξε το σκορ για τους Παριζιάνους, με τους φιλοξενούμενους ωστόσο να απαντούν άμεσα και να ισοφαρίζουν με κεφαλιά του Νικολάισεν μετά από φάση διαρκείας τέσσερα λεπτά αργότερα. Η χαρά τους πάντως κράτησε λίγο, με τον Ντεμπελέ να ξαναχτυπά με εξ επαφής προσπάθεια στο 33' και να αποκαθιστά το προβάδισμα της Παρί.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε διαφύλαξε με σχετική άνεση το προβάδισμα στο δεύτερο 45λεπτο, με τον Ντεμπελέ να σκοράρει για το χατ τρικ αλλά να βλέπει το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ. Το 3-1 ήρθε, εντέλει, στις καθυστερήσεις με εξαιρετικό σουτ του Ράμος, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να στρέφονται πλέον στα... αστέρια και τη φιλοξενία της Λίβερπουλ την Μεγάλη Τετάρτη (8/4).