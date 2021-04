Μπουφόν: Η βράβευση από τον Ολυμπιακό και το «ευχαριστώ» στους Ελληνες (pics & vid)

Η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport», αποκαλύπτει πως πέντε ομάδες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του Μπουφόν. Μεταξύ αυτών κι ο Ολυμπιακός!

Οι υπόλοιπες τέσσερις είναι οι Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γαλατασαράι, Ντιναμό Κιέβου. «Αν ο Μπουφόν φύγει, έχει πέντε επιλογές», τονίζει χαρακτηριστικά η Tuttosport.

Στο Λιμάνι, εκτιμούν ιδιαίτερα τον θρυλικός πορτιέρε και μάλιστα στις 5/12 του 2017, πριν από την αναμέτρηση με τη Γιουβέντους, με την οποία ο Ολυμπιακός έκλεινε τότε την παρουσία του στο Champions League, ο Τζίτζι τιμήθηκε από τους Πειραιώτες.

«Το να σε επαινεί ένας συμπαίκτης είναι προνόμιο. Το να βραβεύεσαι από έναν αντίπαλο, είναι τιμή. Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες φιλάθλους», είχε γράψει χαρακτηριστικά ο Ιταλός

Being praised by a teammate is a privilege. Being rewarded by an opponent, an honor. Thanks to all the Greek fans. #OLYJuve https://t.co/FYF2REAvF6

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 5, 2017