Παίκτης της Λιλ είναι με κάθε επισημότητα ο Ορέστης Καρνέζης.

Ο 35χρονος Έλληνας κίπερ φερόταν να έχει συμφωνήσει εδώ και εβδομάδες με τους Λιλουά για να συνεχίσει την καριέρα του, με το όνομά του να έχει αναμειχθεί επίσης ως αντάλλαγμα στο αντίστροφο δρομολόγιο του Βίκτορ Οσιμέν με προορισμό τη Νάπολι.

Τελικά, το deal ήταν ανεξάρτητο και οριστικοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης του κλαμπ, με τον άλλοτε τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, της Ουντινέζε και της Γουότφορντ να υπογράφει για τρία χρόνια έναντι 4,5 εκατ. ευρώ.

#LOSC are delighted to confirm the signing of experienced Greek international goalkeeper Oréstis Karnézis, who joins us from SSC Napoli. pic.twitter.com/BxjERmsK9h

— LOSC Lille EN (@LOSC_EN) September 4, 2020