Σάλα: Με 99% των ψήφων στην καλύτερη Ναντ της 10ετίας!

Μπορεί να αγωνίστηκε τέσσερα χρόνια στην γαλλική ομάδα από το 2015 έως και τον χειμώνα του 2019, παρ' όλα αυτά, ο Εμιλιάνο Σάλα αγαπήθηκε σε τρομερό βαθμό από τους οπαδούς αλλά και από τα μέλη του κλαμπ.

Τον Ιανουάριο του 2019 κι έχοντας συμφωνήσει να παίξει στην Premier League με τη φανέλα της Ναντ, συνέβησαν πολλά περίεργα και έγιναν πολλά λάθη για να καταλήξει στον βυθό της θάλασσας μαζί με το μικρό ελικόπτερο που θα τον μετέφερε στο Κάρντιφ για οριστική εγκατάσταση και έναρξη του ονείρου του αγγλικού ποδοσφαίρου.

«Έσβησε» πολύ νωρίς σκορπίζοντας θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στη Ναντ οι οπαδοί της ομάδας έδειξαν πως δεν τον ξεχνούν, ψηφίζοντάς τον με το τρομερό ποσοστό 99% των θετικών ψήφων, στην καλύτερη 11άδα της δεκαετίας!

Υπόθεση Εμιλιάνο Σάλα

With 99% of votes, Emiliano Sala was voted into Nantes fans' XI of the decade pic.twitter.com/ptQM376D5B

— B/R Football (@brfootball) June 23, 2020